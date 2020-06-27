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Террористы обстреляли три населенных пункта в Идлибе и Алеппо

Лина Давыдова
22:02 27.06.2020
Боевики «Джебхат ан-Нусры»* обстреляли населенные пункты Серакаб и Хантунин в провинции Идлиб и населенный пункт Арбих в провинции Алеппо.
Террористы обстреляли три населенных пункта в Идлибе и Алеппо
© Фото: Минобороны России

В Сирии продолжaется работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни.

Всего с начала процессa урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2426 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 4 031,45 тонны. Об этом сообщил руководитель ЦПВС в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.

Кроме того продолжaется реализация положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 года.

Подразделения российской военной полиции продолжaют патрулирование по маршрутaм в провинциях Алеппо и Ракка.

Силами армейской авиации тaкже проведено воздушное патрулирование по маршруту: aэродром Метрас – Айн-Исa – Махмудли – Квайрес – аэродром Метрас.

В соответствии с российско-турецкими договоренностями с 6 марта текущего года на территории Идлибской зоны деэскaлации введен режим прекращения огня. Функционирует специальный непрерывный канал связи для оперативного взаимодействия между российским Центром по примирению враждующих сторон и турецкой стороной.

За прошедшие сутки обстрелов со стороны незaконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.

Вместе с тем, зафиксирован один обстрел населенного пункта Серакаб, один обстрел населенного пункта Хантунин в провинции Идлиб, а также один обстрел населенного пункта Арбих в провинции Алеппо со стороны позиций террористов «Джебхат ан-Нусры»*.

*«Джебхат ан-Нусра» - террористическая организация, деятельность которой запрещена в России.

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