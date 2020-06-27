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«Благодарность от каждого сирийского сердца»: российские военные доставили гумпомощь в поселок Кафер-Бесин

Павел Ремнев
05:16 27.06.2020
После войны сюда вернулись только те, кому пойти больше некуда. Сейчас в поселке  Кафер-Бесин живет около тысячи человек.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Здесь, кажется, больше нет ни одного целого здания. Поселок Кафер-Бесин в пригороде Алеппо не узнают даже те, кто прожил в нем всю жизнь. От домов остались пепепелища - это следы восьмилетней тирании боевиков. Здесь нет самых элементарных вещей: ни электричества, ни воды.

Именно поэтому КамАЗ с голубыми баннерами на борту встречают все, кто вернулся в поселок. Даже самых маленьких наряжают как на праздник.

«От каждого сирийского сердца я выражаю благодарность вам и вашей стране за те дружественные отношения, которые связывали на протяжении веков наши государства, и эту помощь, которую вы оказываете нам в эту трудную минуту», - благодарит Россию местная жительница Ходана Мустафа.

После войны сюда вернулись только те, кому пойти больше некуда. Сейчас в поселке  Кафер-Бесин живет около тысячи человек.

«Конечно мы стараемся делать, что можем, но наши возможности сильно ограничены. Мы ждем, что многие вернутся, когда мы сделаем свет и воду. При террористах все, кто мог, уехали. Жить с ними и их злостью было просто невозможно, люди очень страдали», - рассказывает глава администрации поселка Мухаммед Нур-Хиджази.

Продуктовые наборы раздают во дворе школы. Вся помощь - адресная, в центре примирения враждующих сторон заранее просили местную администрацию составить списки наиболее нуждающихся семей.

«Продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни. Сегодня мы проводим гуманитарную акцию по оказанию помощи в населенном пункте Кафер-Бесин. Мирному населению выданы 250 продуктовых наборов общим весом 1200 кг, а также одна тонна хлеба и летние вещи», - перечисляет представитель ЦПВС в САР Максим Солоха.

Поселок освободили всего четыре месяца назад. И продуктовые наборы для местных жителей - не только возможность хотя бы на несколько дней забыть о том, где искать еду, но и бесценный знак, что про них помнят и обязательно помогут. Как уже помогли российские военнослужащие тысячам других людей: с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2 426 гуманитарных акций.

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