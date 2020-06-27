Бригада боровшихся с коронавирусом на Камчатке врачей вернулась в Москву

Более 20 московских врачей вернулись в Москву с полуострова Камчатка, где помогали местным врачам лечить пациентов от инфекции коронавируса. За две недели медики осмотрели более 400 инфицированных в 11 стационарах, расположенных с пяти населенных пунктах. На смену первой бригаде врачей на Камчатку уже прибыла еще одна бригада из московских медицинских стационаров.

«По нашей инициативе 12 пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии транспортировали из отдаленных регионов в крупные больницы, в том числе с помощью санитарной авиации», - сообщил старший врач бригады, прибывшей в Москву бригады.

Как сообщили в пресс-службе департамента московского здравоохранения, за время пребывания в Камчатском крае медики из столицы перепрофилировали восемь стационаров для приема пациентов с COVID-19, организовали зоны обсервации на 200 коек. Кроме того, был создан специализированный лабораторный и КТ-центр.

В новую бригаду, сменившую прибывших в столицу врачей, вошли анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты, медсестры-анестезисты, хирурги, пульмонологи, врачи-лаборанты, у которых есть большой опыт перепрофилирования московских стационаров для лечения пациентов с коронавирусом.