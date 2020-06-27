Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию РФ достигла 75%

Дистанционный электронный формат голосования по поправкам в Конституцию РФ пользуется большой популярностью. За первые 60 часов явка на онлайн-мероприятие составила 75%, что в цифрах составляет 879,7 тысячи человек. Эти данные приведены на информационных экранах в оперативном штабе по наблюдению за голосованием.

Онлайн-голосование по внесению поправок в основной закон страны стартовало в четверг в 10.00 по Москве. В нем принимают участие жители Москвы и Нижегородской области.

На 20.14 по Москве 27 июня было принято 879 654 бюллетеня. До окончания дистанционного электронного голосования остается менее 72 часов. Оно продлится до 30 июня.