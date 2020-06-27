Падение башенного крана в Татарстане попало на видео

Обрушившийся на республику Татарстан шторм с ливнем и градом привел к серьезному ЧП на одной из строительных площадок. Там упал башенный кран, что запечатлели на видео местные жители.

Как сообщается в соцсети в комментарии под роликом, по предварительным данным никто не пострадал. Работавший на кране крановщик успел его покинуть до начала непогоды.

По всей республике Татарстан сегодня бушует непогода. Порывы ветра достигают 25 метров с секунду.