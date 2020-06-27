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В РСТ прокомментировали перенос открытия туристического сезона

Валентина Пескова
19:34 27.06.2020
По словам вице-президента Российского союза туриндустрии, российские туроператоры предполагали, что с 1 июля многие из них работу не начнут.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Victor Borzykh, Globallookpress

В связи с неопределенностью с датами снятия ограничений на поездки в зарубежные страны, туроператоры аннулируют туры за рубеж, вылеты которых должны были состояться в июле . Как сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР), организация  «не возлагает больших надежд» на возобновление международного туризма.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в комментарии «Звезде» подтвердил, что российские туроператоры и не рассчитывали на возобновление своей работы с 1 июля.

«Поэтому туры переносятся на август и на сентябрь, это объективно. Переносятся на реально более поздние сроки, когда могут возобновиться туристические поездки. Тем более, это касается массовых пляжных направлений. Мы надеемся,  что к концу июля Турция все же разрешит поездки. А по Европе в самого начала было понятно, что это будет как минимум осень», - отметил Юрий Барзыкин.

О намерении отменить туры уже сообщили ANEX Tour, PEGAS Touristik, TEZ Tour, Coral Travel и «Интурист». Пока отменены не все туры. Так «Интурист» пока аннулирует только зарубежные путешествия с датами вылета до 16 июля.

Напомним, Россия прекратила регулярное и чартерное сообщение с другими странами 27 марта из-за пандемии коронавируса.

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