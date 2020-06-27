Врач объяснил, как избежать солнечного удара во время отдыха на пляже

Солнечное излучение опасно для здоровья, особенно в эти жаркие дни, когда уровень ультрафиолета действительно повышен. Как рассказал «Звезде» военный врач, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев, если вы решите позагорать на пляже, то делать это нужно с умом.

Как объяснил медик, разумнее будет не лежать на солнце, то есть не находиться в горизонтальном положении. Так как таким образом угроза теплового солнечного удара повышается в несколько раз.

«Потом, нужно обязательно соблюдать режим нахождения на пляже. Лучше всего выходить загорать с семи или с половины восьмого утра и до десяти-половины одиннадцатого. Потом оттуда быстром шагом уходить, а возвращаться обратно уже в вечернее время, после 16-17 часов. Но находиться при этом опять же под навесом или зонтиком, так как вероятность получить солнечный удар сохраняется и в это время», - пояснил хирург.

В то же время, добавил специалист, нужно соблюдать питьевой режим. При температуре воздуха 28-30 градусов рекомендуется каждые 15-20 минут выпивать по стакану (200 мл) не холодной и не теплой чистой питьевой воды. Хотя тут, конечно, все зависит от индивидуальных потребностей вашего организма.