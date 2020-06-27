Вблизи полуострова Таймыр обнаружены самые северные артиллерийские батареи времен Войны

Батареи установили в 1943 году после возрастания активности германских подлодок. Военнослужащие несли боевое дежурство на батареях до конца войны. Их присутствие стало неприятным сюрпризом для гитлеровцев, заставив их перераспределить силы.

«Две группы объектов в районе Таймырского полуострова достоверно идентифицированы как артиллерийские батареи Беломорской флотилии Северного флота. Речь идет о батареях №264 на полуострове Михайлова и №265 на острове Нансена», - рассказали в пресс-службе флота.

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