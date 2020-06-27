Военный самолет США провел разведку у берегов Крыма. Он совершил полет вдоль российского побережья Черного моря.

Патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США с бортовым номером 169328 в 7.40 по Москве вылетел с авиабазы в Италии. Сначала он пересек воздушное пространство Болгарии, после чего в 11.00 по Москве приступил к разведке у побережья России.

Его средняя скорость составила 786 километров в час, самолет находился на высоте 9 144 метра, сообщил ресурс по мониторингу авиасообщения PlaneRadar в Twitter.