В квартире-музее Иосифа Бродского найден «клад»

В музее-квартире Иосифа Бродского в Санкт-Петербурге были случайно обнаружены мелкие личные вещи, принадлежащие поэту. Мастер по паркетам назвал находки настоящим «кладом», сообщается на странице музея в Instagram.

Cреди ценных раритетов - моток проволоки, две папиросы, бусинка от бижутерии, несколько кусочков разных газет (причем, печатавшихся еще до революции), три пуговицы (причем, две одинаковые из них были будто специально помещены в щель между половицами).

© brodsky.online, Instagram

Самой ценной находкой, по мнению музейных работников, является монета достоинством в одну копейку 1972 года выпуска. Среди других, обозначенных в соцсети находок, обозначены «ремешок неизвестно от чего», «странная картонная штука, подозрительно напоминающая башмак плоской бумажной куклы» и «целая горсть каких-то косточек».

© brodsky.online, Instagram

По случайному совпадению, сегодня на аукционе в Москве продали рукописное письмо Иосифа Бродского, которое ушло с молотка за 2,2 миллиона рублей.