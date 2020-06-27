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В квартире-музее Иосифа Бродского найден «клад»

Валентина Пескова
18:12 27.06.2020
Мастер по паркетам, вскрыв несколько щитков, обнаружил под ними личные вещи поэта, оставшиеся со времен, когда он его покинул.
В квартире-музее Иосифа Бродского найден «клад»
© Фото: brodsky.online, Instagram

В музее-квартире Иосифа Бродского в Санкт-Петербурге были случайно обнаружены мелкие личные вещи, принадлежащие поэту. Мастер по паркетам назвал находки настоящим «кладом», сообщается на странице музея в Instagram.

Cреди ценных раритетов - моток проволоки, две папиросы, бусинка от бижутерии, несколько кусочков разных газет (причем, печатавшихся еще до революции), три пуговицы (причем, две одинаковые из них были будто специально помещены в щель между половицами).

© brodsky.online, Instagram

Самой ценной находкой, по мнению музейных работников, является монета достоинством в одну копейку 1972 года выпуска. Среди других, обозначенных в соцсети находок, обозначены «ремешок неизвестно от чего», «странная картонная штука, подозрительно напоминающая башмак плоской бумажной куклы» и «целая горсть каких-то косточек».

© brodsky.online, Instagram

По случайному совпадению, сегодня на аукционе в Москве продали рукописное письмо Иосифа Бродского, которое ушло с молотка за 2,2 миллиона рублей.

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