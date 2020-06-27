Врач опроверг популярные мифы о чае

Медицинский эксперт Алексей Парамонов разрешил россиянам пить чай без опаски причинить вред для здоровья. Гастроэнтеролог заметил, что многие не рискуют употреблять популярный во всем мире наряду с кофе напиток, так как он якобы повышает давление и вызывает проблемы с сердцем.

Медик отметил, что в чае действительно присутствует много кофеина, однако современные исследования показали, что с течением гипертонии этот напиток не связан. Гастроэнтеролог пояснил, что общепринятое заявление о том, что гипертоникам полезнее пить чай зеленый, а не черный, также спорно. Поскольку содержание кофеина в них содержится примерно в одинаковых количествах.

«Давление зеленый чай поднимает не за счет кофеина, а за счет объема. Если пить литрами чистую воду, то давление тоже поднимется. Это хорошо в жаркие дни для профилактики обезвоживания. Поэтому меру лучше знать», - отметил врач в интервью aif.ru.

Не менее популярно мнение о том, что чай лучше не смешивать с молоком. Эта комбинация якобы мешает нормальному пищеварению. Гастроэнтеролог успокоил: даже если белки молока свяжутся, они потом прекрасно переварятся вместе с чаем.