Китайский блогер назвал лучшие блюда русской кухни

Блогер из Китая признался в любви к русской кухне и описал лучшие, на его вкус, блюда.

Он отметил, что большая часть россиян живет в европейской части страны, поэтому наша кухня, по его мнению, находится под значительным влиянием европейской.

Блогер считает важными особенностями типичных русских блюд обилие лука и чеснока, ярко выраженный вкус. Также он выделил наваристые супы и любовь к маслу.

Особенно китаец отметил холодец: за вкус, прозрачность, консистенцию и нежность мяса. Также ему понравился гуляш, во вкусе которого он увидел «отражение души русского народа».

Похвалил блогер и борщ, не упустив, что он пришел из Украины, подметив, однако, что в Китае он называется «русским супом». Также ему понравился черный бородинский хлеб, сало, пельмени и икра. Свое мнение блогер оставил на интернет-платформе Sohu.