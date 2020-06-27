Автохам окатил водой прохожих во Владивостоке под предлогом «бесплатной мойки»
27-летний водитель на автомобиле Lexus уже принес извинения, но их пока никто не принял.
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Бурю возмущения вызвал поступок водителя дорогой иномарки, намеренно окатившего грязной водой прохожих во Владивостоке.
Молодой человек 27 лет специально разогнался перед огромной лужей и с криком «бесплатная мойка» обрызгал пешеходов.
Видеозапись со своим «подвигом» он разместил в Интернете. Но после гневных комментариев и проверки полиции, поспешил извиниться.
Под давлением общественного порицания автохам решил принести извинения горожанам и записал новое видео, в котором заявил, что «никого не хотел обидеть и чем-то задеть». А также добавил, что совершил глупость, хотя на самом деле «не хотел этого делать».