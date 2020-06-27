Автохам окатил водой прохожих во Владивостоке под предлогом «бесплатной мойки»

Бурю возмущения вызвал поступок водителя дорогой иномарки, намеренно окатившего грязной водой прохожих во Владивостоке.

Молодой человек 27 лет специально разогнался перед огромной лужей и с криком «бесплатная мойка» обрызгал пешеходов.

Видеозапись со своим «подвигом» он разместил в Интернете. Но после гневных комментариев и проверки полиции, поспешил извиниться.

Под давлением общественного порицания автохам решил принести извинения горожанам и записал новое видео, в котором заявил, что «никого не хотел обидеть и чем-то задеть». А также добавил, что совершил глупость, хотя на самом деле «не хотел этого делать».