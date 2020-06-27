Очевидец снял на видео мощный смерч под Вологдой

Жители Тарногского района Вологодской области внезапно стали свидетелями смерча – редкого природного явления для этих широт. Видео торнадо попало в Сеть.

На кадрах видно огромную ветряную воронку по соседству с населенным пунктом. Сверкают молнии, сильные порывы ветра пригибают деревья к земле. Оператор и другие жители, наблюдавшие за явлением, вскоре предпочитают покинуть опасное место.

К счастью, обошлось без жертв – воронка прошла в стороне от жилых домов и только вырвала с корнем несколько десятков деревьев в лесу. Также под завалами из деревьев оказались несколько дорог, ведущих в ближайшие деревни. Из Тарногского района смерч отправился в сторону Архангельской области.