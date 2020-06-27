COVID-19 сравнили с «зомби-вирусом»

Коронавирус сравнили по способу распространения с вирусом, превращающим людей в «зомби» - популярных персонажей американской фантастики в виде живых мертвецов.

Американские ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско в своей работе отметили, что как только человек заражается COVID-19, его клетки начинают превращаться в «зомбиподобные», следуя всем «инструкциям» вируса.

Далее они начинают быстрыми темпами заражать здоровые клетки, распространяясь по организму – точно так ведут себя и «зомби». Это может вызвать острые боли во многих частях тела зараженного.

«Это так зловеще, что вирус использует механизмы, чтобы заразить другие клетки, прежде чем он убьет свою клетку», - отметил ученый Неван Кроган.

Кроган также объяснил, что COVID-19 ведет себя не так, как другие вирусы. Даже его способность разветвляться на другие здоровые клетки имеет необычные характеристики.

Исследователи утверждают, что вирус для повышения эффективности в захвате новых клеток может использовать разветвленные отростки нейрона – дендриты, пишет Los Angeles Times.