В Главном храме ВС РФ впервые проведено крещение

Сегодня, 27 июня, в Главном храме Вооруженных Сил России впервые состоялось таинство крещения. Обряд провел ключарь храма епископ Стефан.

«С сегодняшнего дня открыт путь через крещение в церковь и остальным гражданам и воинам Вооруженных Сил Российской Федерации», – отметил Стефан.

Нижний храм посвящен святому равноапостольному Великому князю Владимиру, крестителю Руси. Эффект камерности крестильного храма достигается полихромным мозаичным убранством стен и свода, керамическими иконами в иконостасе и на столпах, орнаментацией пола, выполненной в технике флорентийской мозаики из мрамора, оникса и нефрита, перемежающимися латунными вставками.

Интерьеры нижнего храма и баптистерия совершенно уникальны и не имеют аналогов в современном зодчестве как по количеству мозаик и керамического убранства в интерьере, так и по уровню их исполнения.

Освящение Главного храма ВС РФ состоялось 14 июня. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу назвал первое освящение храма в ознаменование годовщины Победы в Великой Отечественной войне знаменательным событием для страны и Вооруженных сил.