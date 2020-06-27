В МИД РФ назвали чушью статью NYT о действиях России в Афганистане

В Министерстве иностранных дел РФ назвали чушью статью американского издания NYT о действиях России в Афганистане.

Речь идет о том, что РФ якобы предлагала афганским боевикам награду за атаки на военных коалиции. При этом, статья в американском издании абсолютно голословна - в материале не приводится никаких подтверждений. В дипведомстве, в свою очередь, не удивились подобному «фейку».

«Этот незатейливый вброс наглядно иллюстрирует низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки, которым вместо изобретения чего-либо более достоверного приходится придумывать подобную чушь», - отметили в МИД.

В министерстве предположили, что данная публикация может быть связана с завистью американской разведки к успехам РФ на почве переговоров о мирном разрешении многолетнего конфликта в Афганистане.