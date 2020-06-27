В Москве в Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности

Синоптики Гидрометцентра предупредили о грозе и сильном ветре, которые ждут жителей Москвы и Подмосковья 28 июня. В столице и области действует желтый уровень опасности.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасны», - говорится в сообщении.

Как следует из прогностической карты на сайте учреждения, порывистый ветер и дожди с грозами ожидаются в указанном регионе 28 июня с 9.00 до 21.00.