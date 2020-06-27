Письмо Иосифа Бродского продали за 2,2 миллиона рублей

В Москве на аукционе продали рукописное письмо поэта Иосифа Бродского за 2,2 миллиона рублей.

Стартовая цена лота составляла 800 тысяч рублей. Письмо было написано в 1967 году и адресовано Татьяне Румянцевой, подруге Бродского. В нем содержатся и рисунки поэта.

Помимо этого, на аукционе продали автографы поэта Бориса Пастернака, писателя Алексея Ремизова и президента России Владимира Путина. Автограф Путина «ушел с молотка» за 90 тысяч рублей, сообщил на своем сайте Дом антикварной книги «В Никитском».