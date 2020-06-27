Мясной ассортимент: в Роскачестве назвали главные нюансы при выборе шашлыка

В Роскачестве назвали главные аспекты выбора шашлыка. Оказалось, что лучше всего отдать предпочтение продукту с плотной мясной структурой, упакованному на мясоперерабатывающем предприятии или мясокомбинате.

При покупке потребителю следует также обратить внимание на дату изготовления шашлыка и однородность и «похожесть» отдельных кусков – так шашлык получится равномерно прожаренным вне зависимости от времени приготовления.

В случае, если не планируется готовить шашлыки прямо сразу, стоит отказаться от выбора маринада на майонезной основе – мясо может успеть испортиться. Если готовить маринад планируется самостоятельно, необходимо соблюдать температурный режим – несоленое мясо должно находиться в помещении, в котором от нуля до +4 градусов; замаринованное - не выше +6.

По сравнению с аналогичным исследованием двухлетней давности, в Роскачестве в 2020 году не выявили в протестированных образцах мяса патогенных микроорганизмов.