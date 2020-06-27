Искусственный интеллект научился предсказывать развитие болезней

Ученые из университета в японском Киото использовали искусственный интеллект для составления прогнозов развития болезней пациентов.

Они загрузили в систему более двадцати тысяч историй болезней японцев с 2005 года. Помимо прочего, в список данных вошли результаты генетических тестов каждого пациента, информация об их вредных привычках и спортивной форме.

Искусственный интеллект при помощи команды исследователей смог составить прогнозы развития болезней пациентов на три года. Например, у некоторых он спрогнозировал развитие сахарного диабета. Технологию планируют совершенствовать и использовать в дальнейшем, пишет агентство Kyodo.