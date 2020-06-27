Лабораторный модуль «Наука» отправится на МКС в 2021 году

В Роскосмосе анонсировали запуск на МКС многофункционального лабораторного модуля «Наука», который отправится в космос с космодрома Байконур во втором квартале 2021 года.

Известно, что в модуле планируют проведение различных научных экспериментов, включая развитие эмбрионов в яйцах перепелов и эксперимент «Вампир», в рамках которого будут создаваться кристаллы для новейших инфракрасных датчиков для будущего использования на спутниках группировки «Сфера».

Модуль «Наука» уже успешно испытали в барокамере. Специалисты подтвердили герметичность его корпуса и стыковочных агрегатов. До этого было проверено функционирование пневмо-гидросистемы двигательной установки и наружных гидравлических контуров.

МЛМ «Наука» способен вырабатывать кислород на шесть человек и регенерировать воду из урины. Вместе с «Наукой» российские космонавты должны получить второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который даст возможность выполнять ряд работ, не выходя в открытый космос.