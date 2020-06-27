«Новый план порабощения»: в Крыму ответили на слова Зеленского о «возвращении» полуострова

Заместитель председателя Совета министров Республики Крым Георгий Мурадов назвал «новым планом порабощения» слова президента Украины Владимира Зеленского о так называемом «возвращении» российского полуострова.

Ранее Зеленский заявил, что «безумно верит» в то, что в состав Украины вернется не только Крым, но и все его население.

«Заговорив о возвращении людей, украинский президент, очевидно, предлагает план нового порабощения», - отметил Мурадов.

По его словам, крымчане и так много перенесли, испытав на себе последствия водной, энергетической, транспортной, продовольственной и других блокад со стороны правительства Украины.

Он добавил, что украинским властям не следует забывать о том, что в Крыму нет работорговли со времен правления императрицы Екатерины Великой, передает РИА Новости.

Ранее на слова бывшего президента Украины Петра Порошенко о «возвращении» Крыма ответили в Госдуме. По словам депутата Руслана Бальбека, Порошенко такими словами причислил себя к «батальону маргиналов».