Саакашвили отказался считать Украину государством

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что государственную власть на Украине вытеснили отдельные чиновники. Как отметил бывший губернатор Одесской области, государство обязано защищать свой народ и обеспечивать справедливость для всех.

«Где такое на Украине существует? На Украине существует куча чиновников, у каждой группы этих чиновников есть свой начальник», - сказал он в эфире телеканала «Украина 24».

Михаил Саакашвили добавил, что качество жизни человека определяется его принадлежностью к определенной группе. Бывший глава Грузии привел в пример, что происходит так, будто каждый человек рождается с чипом в ухе, заведомо принадлежа к той или иной группе.

«Ходит человек, ноги, руки, с двумя глазами, нормально разговаривает, а на ухе чип, мол: я представляю эту конкретную группу. Как будто люди рождаются с этим. А где государство? Государства просто нет», - констатировал Саакашвили.

Накануне экс-глава Одесской области заявил о превосходстве России над Украиной. Саакашвили заявил, что российская сторона опережает украинскую в вопросе дерегуляции экономики и эффективности налоговой системы. Бывший президент Грузии признался, что его это расстраивает.