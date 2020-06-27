В США может появиться новый штат

Палата представителей конгресса США проголосовала за появление в стране нового штата.

Согласно инициативе представителей Демократической партии, новым, 51-м штатом станет столица США Вашингтон. В данный момент он входит в округ Колумбия, который не является частью какого-либо штата.

По мнению членов Демократической партии, жители столицы должны избирать своих представителей в федеральный орган – Конгресс, передает CNN.

Законопроект направлен на одобрение в Сенат, где имеющая большинство Республиканская партия его, скорее всего, заблокирует. Также против инициативы высказался президент США Дональд Трамп. Республиканцы опасаются, что Демократическая партия при помощи придания Вашингтону статуса штата планирует получить электоральное преимущество на следующих выборах.