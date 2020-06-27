Без ТВ и рекламы: Александр Маршал рассказал, как первая советская рок-группа давала по пять концертов в день

Певец Александр Маршал рассказал историю становления и популярности первой советской рок-группы «Аракс», в составе которой ему довелось выступать. Как поделился исполнитель, группа абсолютно не предпринимала никаких попыток специально себя рекламировать, но имела колоссальный успех, и ее знала публика.

«Нас не показывали по телевизору, даже не было афиш с нашими лицами. Были просто текстовые - “московская рок-группа «Аракс»” красными буквами. А дворцы спорта - битки, по четыре концерта в день», - рассказал певец.

Его коллеги по группе помнят историю более точно: к примеру, вокалист «Аракса» Анатолий Алешин вспоминает, что первый концерт мог начаться в 10 утра, следующий - уже в половину первого, затем в три часа, в шесть и в девять часов. По его словам, барабанщик Анатолий Абрамов даже заклеивал пальцы пластырем, потому что из-за частоты работы у него образовывались кровоточащие мозоли.

«У нас рекорд - 105 дворцов спорта. В месяц. Это суббота и воскресенье по пять (концертов - прим. ред.), остальные - по три», - поделился ударник «Аракса».

Маршал также отметил, что группа имела неплохой заработок, но большую часть средств не видела - они использовались для подготовки концертов, по зрелищности и используемой технике которые оказывались впереди всех коллег «Аракса» по цеху.

Группа имела бешеный успех. Но к настоящему времени сохранить его не смогла. Что помешало «Араксу» удержаться на музыкальном Олимпе? Почему у «Аракса» практически не было композиций собственного сочинения, и так и не вышел полноценный альбом? Смотрите об этом в новой программе цикла «Легенды музыки» на сайте телеканала «Звезда».