Спецборт Роскосмоса доставил на Байконур врачей и медикаменты

Сегодня, 27 июня, в аэропорт Байконура Крайний прибыл спецборт Роскосмоса со сводным медицинским отрядом специалистов ФМБА России.

Тем же рейсом доставили аппараты ИВЛ, две тысячи комплектов средств индивидуальной защиты и медикаменты. Рейс был осуществлен в рамках недопущения распространения COVID-19 на комплексе «Байконур».

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Медицинское сопровождение комплекса осуществляет Центральная медико-санитарная часть №1 ФМБА России. Она полностью оснащена средствами индивидуальной защиты, лекарственными препаратами и медицинской техникой. Помимо этого, усилен кадровый состав части: в ней работают 6 инфекционистов и 8 анестезиологов-реаниматологов.