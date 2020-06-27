Ростуризм работает над запуском доступных туров на Дальний Восток
По словам главы Ростуризма, сейчас ведомство прорабатывает этот вопрос с крупными федеральными операторами.
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Ростуризм работает над запуском доступных туров из центральных регионов РФ на Дальний Восток. Об этом заявила глава ведомства Зарина Догузова.
«Из того, что мне очень хотелось бы сделать, это запустить доступные туры из центральной России нa Дальний Восток. Это то, нaд чем мы сейчас работаем с крупными федеральными оперaторами», - сказалa она журналистам.
Догузова добавила, что помимо Дальнего Востока сейчас прорабатываются варианты туров в Башкортостан.
Глава Ростуризма также сообщила, что с 1 июля в 67 регионах России начнут прием потока туристов. По ее словам, в этих регионах уже функционируют отели, гостиницы и санатории.