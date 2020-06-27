«Германия в двойственном положении»: в Госдуме ответили на заявление Меркель о диалоге с Россией

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков ответил на заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель о продолжении диалога с Россией.

«Германия, как и ключевые государства Европейского союза, находится сейчас в двойственном положении. Она заинтересована в развитии нормальных отношений с Россией», - отметил Новиков.

По его словам, политика евроатлантической солидарности зашла в тупик, и европейские государства понимают, что из него уже следует искать выход, пишет RT.

Ранее Меркель заявила, что Германия стремится к сотрудничеству с РФ и у нее есть веские причины для продолжения диалога. Также лидер ФРГ отметила влияние нашей страны на ситуацию на Ближнем Востоке, с которым нужно считаться всем.

Помимо этого, Меркель призвала Европу задуматься о новой реальности без лидерства США. Так она отреагировала на заявление президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о сокращении американского военного присутствия в Германии.