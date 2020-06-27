Похудевший на сто килограммов Максим Фадеев поразил подписчиков

Российский продюсер Максим Фадеев опубликовал свое фото после похудения на сто килограмм.

«Скоро опубликую свою методику похудения», - написал он в своем Instagram.

На фотографии Фадеев одет в шорты, где все его туловище помещается в одной штанине, вторую же он отодвинул в сторону, демонстрируя, что она пустая. Результат очень удивил подписчиков, они оставляют ему множество восторженных комментариев под постом.

Ранее подписчики также не узнали певца Николая Баскова после похудения. Иван Ургант опубликовал с ним фотографию, где Баскова, также как и Фадеева, не признали поклонники.