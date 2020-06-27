Министр обороны Сербии заболел коронавирусом

Министр обороны Сербии Александр Вулин заболел коронавирусом, сообщается на сайте ведомства.

«Министр обороны чувствует себя хорошо и находится на самоизоляции», - сказано в сообщении.

Положительный тест на COVID-19 был получен у главы сербского ведомства после того, как один из госсекретарей в министерстве был госпитализирован с диагнозом коронавирусная инфекция. У всех лиц, с которыми он вступал в контакт, были взяты анализы на коронавирус.

Вулин продолжит выполнение своих должностных обязанностей, находясь на карантине.



Министр обороны призывает всех граждан придерживаться мер, принятых Кризисным штабом Республики и правительством Сербии для предотвращения распространения, подавления и ликвидации вирусной инфекции.