В Роскосмосе назвали недостатки корабля Crew Dragon Илона Маска, который в конце мая доставил к МКС американских астронавтов.

Специалисты усомнились в безопасности экипажа из-за опасного соседства: двигатели системы аварийного спасения корабля, куда под давлением подаются тонны токсичного топлива, находятся сразу за стенкой кабины.

Также в Роскосмосе подчеркнули, что просторная кабина корабля Маска способна вместить семь человек, однако, по стандартам NASA, она может нести только четверых, из-за чего большие пространства остаются незадействованными.

Эксперты обратили внимание и на такой пикантный момент, как организация туалетов Crew Dragon. На американском корабле они расположены лишь за символической шторкой, тогда как на российском «Союзе» для них выделен отдельный отсек, говорится в июньском номере журнала «Русский космос» на сайте корпорации.

В то же время в Роскосмосе отметили, что новый американский корабль значительно превосходит предшественника, Space Shuttle, в плане эргономичности и эксплуатационных расходов.

Успешный старт Crew Dragon был осуществлен 30 мая, в 22:22 по Москве. Он стал историческим — впервые в космос людей вывел аппарат, построенный частной компанией.