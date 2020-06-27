«Впервые вижу музей такого уровня»: Рой Джонс о впечатлениях после посещения комплекса «Дорога памяти»

Американский чемпион мира по боксу Рой Джонс поделился своими впечатлениями после посещения Главного храма ВС РФ и музейного комплекса «Дорога памяти» в парке «Патриот».

«Я впервые вижу музей такого уровня. Он меня очень впечатлил», - сказал он.

По словам спортсмена, благодаря такому объекту молодому поколению будет проще изучать историю.

«Молодые люди должны знать историю своей страны. И без этих великих подвигов, нас бы сейчас здесь не было», - добавил Джонс.

Сегодня, 27 июня, Рой Джонс посетил Главный храм Вооруженных Сил России в подмосковном Алабино, прошелся по территории мемориального комплекса и осмотрел все представленные экспонаты, сделал пару снимков на память. Также боксер оставил запись в книге Зала союзников музейного комплекса.

Храмовый комплекс в первый день его открытия для прихожан его посетили 10 тысяч человек.

Храм пропитан символизмом в память о страшном времени борьбы с фашистами и обо всех павших на поле боя. Диаметр барабана главного купола - 19 метров 45 сантиметров в честь окончания войны 1945 года. Высота звонницы - 75 метров, именно столько лет прошло после войны. Высота малых куполов - 14 метров 18 сантиметров (1 418 дней и ночей длилась война 1941-1945 годов).

На территории храмового комплекса есть уникальный музейный комплекс «Дорога памяти». В залах имеются исторические экспонаты времен Великой Отечественной войны, фотографии, документы, награды, оружие, личные вещи красноармейцев.