Лингвист рассказала об отсутствии ошибки в бюллетене по поправкам

В бюллетенях для голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации нет лингвистической ошибки, и основное внимание должно быть уделено верной передаче смысла в формулировке. Такое заявление сделала ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая.

Ранее представителю Кремля Дмитрию Пескову задавали вопросы по поводу склонения в бюллетене, утверждая, что филологи считают вопрос оформленным неверно.

Русецкая указала, что то, что считают ошибкой в вопросе «Вы одобряете изменения в Конституцию РФ?» является примером сокращения, когда опускается очевидное по смыслу слово «вносимые».

Специалист отметила, что подобные конструкции очень распространены в естественной речи.

«Это облегчает понимание», - цитируют ее РИА Новости.

Эксперт посчитала подобный прием некритичным с научной позиции. Также она указала, что в данном варианте никак не модифицируется смысл, заложенный в полную формулировку, так что споры беспочвенны и относятся уже к вопросам вкуса.

Русецкая посоветовала сейчас не увлекаться обсуждением языкового вопроса, не влияющего на смысл, и вернуться к нему после решения вопросов будущего страны.