С опережением графика: Минобороны построило пять мостов в Тульской области

Российские военные с опережением графика построили пять мостов в Тульской области, сообщил замминистра обороны Дмитрий Булгаков.

«В период с 28 мая по 24 июня возведены пять автодорожных мостов, которые восстановили транспортное сообщение между социально значимыми объектами и регионами области», - сказал он.

Например, мост через реку Упа построили вместо аварийного деревянного, его протяженность составила 84 метра. С его помощью удалось восстановить транспортное сообщение между населенными пунктами Завалово, Прудки, Рождествено и Козюлькино.

Мосты возведены в рамках тактико-специального учения с мостовыми подразделениями Западного военного округа. Грузоподъемность каждого моста составляет не менее 50 тонн, срок эксплуатации- 50 лет.

В период весеннего половодья из-за подтопления местные жители зачастую оказывались отрезанными от крупных населенных пунктов, отметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин, в местах.