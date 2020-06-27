Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

С опережением графика: Минобороны построило пять мостов в Тульской области

Ирина Егорова
13:16 27.06.2020
Данные объекты восстановили транспортное сообщение между социально значимыми объектами и регионами области.
С опережением графика: Минобороны построило пять мостов в Тульской области
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Российские военные с опережением графика построили пять мостов в Тульской области, сообщил замминистра обороны Дмитрий Булгаков.

«В  период с 28 мая по 24 июня возведены пять автодорожных мостов, которые восстановили транспортное сообщение между социально значимыми объектами и регионами области», - сказал он.

Например, мост через реку Упа построили вместо аварийного деревянного, его протяженность составила 84 метра. С его помощью удалось восстановить транспортное сообщение между населенными пунктами Завалово, Прудки, Рождествено и Козюлькино.

Мосты возведены в рамках тактико-специального учения с мостовыми подразделениями Западного военного округа. Грузоподъемность каждого моста составляет не менее 50 тонн, срок эксплуатации- 50 лет.

В период весеннего половодья из-за подтопления местные жители зачастую оказывались отрезанными от крупных населенных пунктов, отметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин, в местах.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата24.06.2020, 20:50
Гимн Победе на Дворцовой площади: как прошел праздничный Парад в Санкт-Петербурге
Дата27.06.2020, 10:02
Огонь «Мсты-Б»: артиллеристы общевойсковой армии ЗВО уничтожили «противника»под Воронежем
Дата26.06.2020, 12:44
Фигуристка Сотникова рассказала о самой значимой победе в карьере
Дата26.06.2020, 14:00
Разработчик: обновленный Ми-24 будет приближен по боевой эффективности к Ми-28МН
Дата23.06.2020, 09:47
Пригласительные билеты и инструкция: ФСБ обнародовала архивные документы о Параде Победы 1945 года
Дата25.06.2020, 12:26
Парад Победы в фотографиях: как это было
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
14:38 В стране и мире
Видео
Без ТВ и рекламы: Александр Маршал рассказал, как первая советская рок-группа давала по пять концертов в день
14:31 В стране и мире
Видео
Девушки в небе: на Кубани курсантки авиаучилища готовятся сесть за штурвал боевых самолетов
14:30 В стране и мире
Facebook «переименовал» Киев
14:15 В стране и мире
Спецборт Роскосмоса доставил на Байконур врачей и медикаменты
13:56 В стране и мире
«Германия в двойственном положении»: в Госдуме ответили на заявление Меркель о диалоге с Россией
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Парад Победы
Ситуация в Сирии
Популярное
Популярное
Парад в честь 75-летия Победы: полная версия
Видео
«Событие для гордости»: Эмир Кустурица о Параде Победы в Москве
Создатели «Аватара» показали кадр с подводных съемок второй части фильма
Раскрыта тайна темной стороны Луны
Похудевший на сто килограммов Максим Фадеев поразил подписчиков
Видео
В США решили переименовать мороженое эскимо из-за расового неравенства
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.