Космонавт рассказал, чем чреваты потери деталей скафандра при выходе с МКС

Летчик-космонавт, Герой России Андрей Борисенко рассказал «Звезде» о том, чем могут быть чреваты потери деталей скафандра при выходе в открытый космос.

Ранее астронавт NASA Кристофер Кэссиди во время выхода в открытый космос с МКС потерял нарукавное зеркальце.

«Во время выхода в открытый космос, конечно, нежелательно терять зеркало. Потому что зеркало, которое крепится на рукаве, предназначено для того, чтобы осматривать те “органы” управления на скафандре, которые нельзя осмотреть напрямую», - отметил Борисенко.

По его словам, потеря такого зеркала – это не очень хорошая ситуация, но в скафандре предусмотрено резервное, как раз на такой случай. К тому же, на МКС имеются запасы зеркал, которые будут использованы при следующих выходах в открытый космос.