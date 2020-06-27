Шойгу назвал очень важную поправку в Конституцию РФ

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу рассказал, какая из поправок в Конституцию России, по его мнению, очень важна.

Он отметил, что поправки, помимо прочего, направлены на дальнейшее экономическое развитие России, рост благосостояния людей, защиту прав и свобод россиян.

По мнению министра обороны, очень важна поправка, закрепляющая в главном законе страны защиту суверенитета и территориальную целостность России.

«Конечно, в условиях, когда практически завершена такая огромная работа по демаркации наших границ, определении нашей территории, она, конечно, важна», - подчеркнул Шойгу.

Он отметил, что защищающие историческую память и правду поправки следовало принять давно, еще 10 или 15 лет назад. Шойгу добавил, что подобные поправки отражены в главном законе многих европейских стан.

Избирательные участки для голосования по поправкам к Конституции РФ открыты с 25 июня. Они будут работать до 1 июля включительно. На участках соблюдаются все санитарные правила, обязателен масочно-перчаточный режим.