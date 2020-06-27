«Серьезны, актуальны и своевременны»: Шойгу объяснил важность поправок в Конституцию

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу объяснил важность поправок в Конституцию России. Сегодня, 27 июня, Шойгу принял участие в голосовании.

«Поправки, которые вынесены на голосование, безусловно, серьезны, актуальны и своевременны», подчеркнул Шойгу.

По его словам, поправки, помимо прочего, направлены на улучшение экономической ситуации в стране и благосостояния россиян, защиту их прав и свобод.

Шойгу отметил, что текст поправок долго обсуждался профессиональными сообществами, для их создания был организован сбор мнений людей со всей страны.

«Сегодня произошла кристаллизация всего того, что было предложено всеми слоями населения, всеми профессиями, со всех территорий», - подчеркнул министр обороны.

Он назвал очень важной поправку о территориальной целостности и незыблемости российских границ. Не менее важны, по мнению Шойгу, поправки, закрепляющие в главном законе страны защиту суверенитета, а также память о защитниках Родины и историческую правду.

«Конечно, в условиях, когда практически завершена такая огромная работа по демаркации наших границ, определении нашей территории, она, конечно, важна», - отметил глава Минобороны.

Избирательные участки для голосования по поправкам к Конституции РФ открыты с 25 июня. Они будут работать до 1 июля включительно. На участках соблюдаются все санитарные правила, обязателен масочно-перчаточный режим.

Жители Москвы и Нижнего Новгорода, оставившие соответствующие заявки, имеют возможность отдать свой голос при помощи системы электронного голосования.