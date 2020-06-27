Microsoft объявила о закрытии магазинов по всему миру

Microsoft объявила, что закроет свои магазины по всему миру и будет продавать товары и услуги только онлайн. Соответствующая информация появилась на официальном сайте компании.

Сейчас корпорация имеет 82 торговых точки: 73 располагаются в США, а остальные — в Канаде, Великобритании, Австралии и Пуэрто-Рико. Из них открытыми останутся только магазины в корпоративных центрах компании Microsoft Experience Center в Нью-Йорке, Лондоне, Сиднее и Редмонде.

«Мы благодарны покупателям магазинов Microsoft, и с нетерпением ждем возможности оказывать им услуги онлайн», — говорится в сообщении.

В то же время сокращать штат сотрудников в корпорации не собираются. Как отметили в компании, во время пандемии коронавируса специалисты Microsoft доказали, что способны оказывать качественно услуги и не контактируя с клиентом.