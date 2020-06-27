«Не способна выполнить боевые задачи»: эксперт объяснил, почему разработка ракеты «Нептун» не завершится

Украина находится в самом начале летных испытаний ракеты «Нептун», заявил в комментарии «Звезде» главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Отсутствуют два ключевых элемента, без которых завершить эту разработку невозможно. Для поражения цели на конечной части полета необходима активная радиолокационное и геолокационное изделие. На Украине она никогда не разрабатывалось», - рассказал он.

Также, по его словам, для того, чтобы ракета в полете к цели выдерживала требуемую минимальную высоту порядка 5 метров над поверхностью моря она должна быть оборудована специализированным радиусом элемента.

«Ближайшие 15 лет это будет не более, чем летающий образец, не способный выполнить боевые задачи», - заключил он.

Ранее в Сети появилось видео нового испытания украинской крылатой ракеты «Нептун», поражающая баржу. Ракета Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун» отличается боевой частью весом 150 килограммов, дальностью пуска до 280 километров и скоростью около 900 километров в час. Высота полета ракеты — от трех до десяти метров над уровнем моря.