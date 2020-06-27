Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проголосовал по поправкам в Конституцию на избирательном участке в Подмосковье.

«Считаю, что каждый гражданин обязан прийти в эти дни на участки для голосования и сказать свое слово», - сказал глава ведомства.

По его словам, данные поправки долго обсуждались профессиональным и юридическим сообществом. Также он отметил, что для их разработки был собран широкий круг предложений и мнений со всей страны.

«Сегодня произошла кристаллизация всего того, что было предложено всеми слоями населения, всеми профессиями, со всех территорий», - подчеркнул министр.

Проголосовать по поправкам в Конституцию смогут и военнослужащие, для них избирательные участки будут организованы на местах прохождения службы. Шойгу подчеркнул, что всего проголосуют около 2,5 миллиона военнослужащих, членов их семей, а также представителей гражданского персонала и ветеранов ВС.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ началось по всей стране 25 июня, оно продлится до 1 июля включительно. Жители Москвы и Нижегородской области могут оставить свой голос электронно, если ранее они подавали соответствующее заявление. Такой формат проводится в стране впервые. На участках соблюден весь комплекс санитарно-эпидемиологических мер: социальная дистанция, каждому избирателю измеряется температура, выдается маска, перчатки и ручка. Вход и выход разграничены, некоторые участки организованы на улице.