Явка на электронное голосование по поправкам в Конституцию превысила 70%

Явка на электронное голосование по поправкам в Конституцию России по состоянию на 10 утра по Москве 27 июня превысила 70%.

Всего для участия в электронном голосовании зарегистрировались 1 190 726 россиян. Им было выдано 836 474 бюллетеня. Воспользовались своим правом проголосовать электронно 823 504 человека.

Согласно сообщению Общественного штаба по наблюдению за электронным голосованием, технических сбоев в работе системы не отмечается, нарушений также нет. Наблюдение идет круглосуточно.

Воспользоваться правом на участие в электронном голосовании могут жители Москвы и Нижнего Новгорода, ранее оставившие соответствующие заявки.