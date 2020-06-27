Отдыхающим в санаториях россиянам больше не нужна справка об отрицательном тесте на COVID-19, заявили в Роспотребнадзоре.

Изначально предполагалось, что работать будут лишь санатории с медицинской лицензией, а отдыхающим не позволят покидать территорию оздоровительных учреждений.

В Крыму с 15 июня отменена обязательная двухнедельная самоизоляция для въезжающих в регион из других субъектов и всеобщая самоизоляция для местных жителей. Карантин сохраняется для приезжих из-за границы, в том числе с Украины. В аэропорту Симферополя, на Крымском мосту и на железнодорожных станциях по-прежнему будут измерять температуру и проверять гостей региона на внешние признаки простудных заболеваний.

Курортный сезон на полуострове, а также в других 67 регионах страны, открывается с 1 июля. Отдыхающим не нужно будет представлять справку от отсутствии COVID-19 и проходить двухнедельный карантин.

Ранее в Роспотребнадзоре отелям рекомендовали преимущественное одноместное размещение, за исключением семей. Там отметили, что заселять в один номер людей, не контактирующих друг с другом в обычной жизни, не стоит.