«Будущее в ваших руках»: Путин поздравил выпускников школ и вузов

Российский лидер Владимир Путин обратился с поздравительной речью к выпускникам вузов и школ страны. Президент подчеркнул, что несмотря на непредвиденные сложности, с которыми столкнулась система образования и сами учащиеся в конце семестра, учителя с учениками действовали слаженно и сделали все для продолжения процесса обучения.

Празднование для всех студентов и школьников в этом году состоится 27 июня - в день проведения на Общефедеральном Выпускном.

«Выпускной – это особенный, неповторимый день», - заметил глава государства в обращении.

Путин отметил, что юные умы впереди ожидает новый жизненный этап, в котором развитие событий будет полностью определяться их способностями, умениями и самостоятельно принимаемыми решениями. Он назвал выпускников «замечательным поколением» и выразил уверенность, что им удастся добиться больших успехов.

«Будущее в ваших руках», - заявил президент.

Путин пожелал всем выпускникам отыскать свою собственную дорогу, ведущую к настоящему призванию, и заверил, что их труд, какое бы направление деятельности они ни выбрали, всегда будет нужен и важен стране.