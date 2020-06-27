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Памфилова проголосовала по поправкам в Конституцию

Кирилл Васин
10:57 27.06.2020
Председатель ЦИК опустила бюллетень в урну на участке в подмосковной Истре.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ЦИК России

Председатель ЦИК Элла Памфилова проголосовала по поправкам в Конституцию России. Она пришла на участок 783 в подмосковной Истре.

«Если люди хотят, чтобы жизнь строилась так, как они себе это представляют, они должны прийти и выразить свою гражданскую позицию», - отметила Памфилова.

Избирательные участки для голосования по поправкам в Конституцию РФ открылись 25 июня. Они будут работать в течение недели до 1 июля включительно. На участках соблюдаются все санитарные правила, обязателен масочно-перчаточный режим.

Жители Москвы и Нижнего Новгорода, оставившие ранее соответствующие заяки, могут проголосовать электронно.

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