На Украине показали видео поражения баржи ракетой «Нептун»

Испытания украинской крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ «Нептун», разработанной конструкторским бюро «Луч», показали на видео. Впервые они прошли со штатной боевой частью.

Видео было опубликовано в Сети бывшим секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Турчиновым.

Испытания ракеты проводились и ранее. Сообщалось, что пораженная цель находилась на расстоянии 80 километров от места пуска ракеты,

Ракета Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун» отличается боевой частью весом 150 килограммов, дальностью пуска до 280 километров и скоростью около 900 километров в час. Высота полета ракеты — от трех до десяти метров над уровнем моря.