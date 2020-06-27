За минувшие сутки в России выявлено 6 852 новых случая COVID-19

За минувшие сутки в России зарегистрировано 6 852 новых случая коронавируса в 85 регионах, передает оперштаб. Из них 30% не имели клинических проявлений болезни. Также от заражения инфекцией умерли 188 человек, 9 200 пациентов выздоровели.

В Москве за прошедшие сутки выписаны 1 852 пациента, сообщила ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Таким образом, с начала распространения заболевания в нашей стране коронавирусом заболело 627 646 человек, 393 352 выздоровели, 8 969 умерли от COVID-19.