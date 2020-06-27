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Другой уровень: как изменится российское виноделие благодаря новому закону

Кирилл Васин
10:32 27.06.2020
С рынка до конца года должны исчезнуть вина, изготовленные из некачественного дешевого зарубежного сырья.
Другой уровень: как изменится российское виноделие благодаря новому закону
© Фото: Jens Kalaene, dpa, Globallookpress

В России 26 июня вступил в силу закон, который должен вывести отечественное виноделие на новый уровень и очистить отрасль от некачественной продукции.

На этикетках бутылок начнут указывать полную информацию о напитке, включая год урожая, место сбора и сорт винограда. С рынка до конца года должны исчезнуть вина, изготовленные из некачественного дешевого зарубежного сырья. На напитках с добавлением воды появится соответствующая маркировка.

Будет запущен бренд «Вино России», чтобы покупатель мог отличить высококачественную отечественную продукцию. На полках магазинов такие вина будут стоять отдельно от зарубежных. Также натуральные вина не будут находиться в одном ряду с винными напитками.

Государство будет поддерживать российских виноделов, к примеру, при помощи субсидий. Появится отдельный регулятор отрасли. Планируется значительно увеличить площади виноградников.

«Главное — сохранить принцип нового закона: вино — это продукт брожения винограда, а российское вино должно быть произведено из отечественного сырья. С существующей практикой использования импортного виноматериала мы должны распрощаться», - приводит газета «Известия» слова председателя Союза виноградарей и виноделов Дмитрия Киселева.

По его словам, для того, чтобы с рынка исчезла продукция из зарубежного, не слишком качественного сырья, может потребоваться более года. Отмечается, что производители, чтобы скорее распродать запасы такого вина, готовы предоставлять на него значительные скидки.

Роспотребнадзор ранее предупреждал россиян о вреде алкоголя, особенно в период пандемии коронавируса. Как подчеркнули в ведомстве, нужно стараться употреблять как можно меньше крепких напитков.

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