В Раде заявили о «тайном меморандуме» Украины и МВФ

Депутат Верховной Рады Вадим Рабинович заподозрил наличие «тайного меморандума» украинских властей с Международным валютным фондом (МВФ). На такую мысль его навело высказывание депутата от фракции «Слуга Народа» Галины Третьяковой. По ее словам, семьи, претендующие на финансовую поддержку от государства, рожают детей «низкого качества».

Рабинович дал характеристику этому высказыванию, заявив, что отношение правящей партии к украинскому народу и указывает на наличие некоего тайного сговора властей с МВФ.

«Это касается секретного меморандума с МВФ о снижении количества населения в стране. Где это тайное соглашение, которое они боятся нам показать? Это открыто подписанное соглашение о снижении населения Украины, потому что им нужна страна с максимум десятью миллионами населения, они давно это говорят», - сказа он в эфире телеканала «112 Украина».

Ранее МВФ одобрил новую программу поддержки Украины объемом в 5 миллиардов долларов на 18 месяцев. Данная программа рассчитана на то, чтобы восполнить дефицит бюджета и платежного баланса Украины, сохранить успехи внутренних реформ и продвигать дальнейшие структурные реформы.