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В Роскосмосе согласовали с Казахстаном основные вопросы запуска совместного космического проекта

Анна Берестовая
00:36 27.06.2020
Первые летные испытания в рамках совместного космического комплекса намечены на 2022 год.
В Роскосмосе согласовали с Казахстаном основные вопросы запуска совместного космического проекта
© Фото: roscosmos.ru

Закончена проработка основных деталей запуска космического комплекса «Байтерек», который в настоящий момент строится на Байконуре.

Согласование центральных вопросов было осуществлено во время визита главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в Казахстан для беседы с премьер-министром республики Аскаром Маминым. Соответсвующая информация размещена в соцсетях государственной корпорации.

Совместный российско-казахстанский космический проект «Байтерек» предполагает создание условий для запуска с космодрома Байконур ракет «Союз-5». В перспективе ракета будет служить для выведения многоразового создаваемого корабля на орбиту. Первый полет такого космического судна и его стыковка с Международной космической станцией должны пройти в 2024 году.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин предлагал дать комплексу имя первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Первые летные испытания в рамках проекта, согласно протоколу, заключенному 25 июня, намечены на 2022 год.

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